Вестник Кавказа

Саранча облюбовала астраханские просторы

Саранча облюбовала астраханские просторы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Астраханские ученые фиксируют неожиданно большое число личинок азиатской саранчи – злостных вредителей урожая, рост числа которых спровоцировала жара в регионе: их уже начали травить специалисты астраханского филиала Россельхозцентра.

Жаркая погода, с начала весны установившаяся в Астраханской области, спровоцировала раннее появление личинок азиатской саранчи, от полчищ которой ежегодно страдают сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в регионе.

Столь раннее созревание летающего насекомого вызвало мгновенную реакцию специалистов местного филиала ФГБУ "Россельхозцентр", которые уже начали борьбу с паразитами. Особое внимание дезинсекторы уделяют степным районам, а также землям в устье рек ведомство уже снарядило и мобильные отряды для борьбы с саранчой, рассказали в Россельхознадзоре, передает "АиФ-Астрахань".

Ситуацию упрощает то, что очаги развития популяции саранчи были предварительно локализованы, а значит – большого ущерба аграриям они уже не нанесут. Хотя скорость, с которой размножаются вредители, пугает: 2 мая в одном из очагов была зафиксирована плотность до 300 особей на один квадратный метр, после чего саранчу пришлось опрыскивать ядохимикатами с воздуха с помощью навесных опрыскивателей.

Специалисты продолжают мониторинг очагов саранчовых паразитов.

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