Санаториям Кавминвод не хватает денег на ремонт

Модернизация санаторно-курортного комплекса в регионе Кавказских Минеральных Вод является важным направлением в развитии туристической сферы, однако работа по приведению существующих санаториев в нормативное состояние столкнулась с определенными трудностями, требующими привлечения дополнительных инвестиций.

Санатории Кавказских Минеральных Вод нуждаются в реконструкции и модернизации, чтобы соответствовать современным стандартам качества обслуживания и лечебного процесса. Отсутствие регулярного технического обслуживания, устаревшее оборудование и коммуникации создают серьезные проблемы, затрудняющие работу этих учреждений.

Одним из основных вызовов, стоящих перед процессом приведения санаториев в нормативное состояние, является финансовая составляющая. Масштабные работы по модернизации инфраструктуры, замене устаревшего оборудования, обновлению интерьеров требуют значительных инвестиций, которые не всегда могут быть обеспечены за счет собственных средств курортов.

Для решения проблемы приведения санаториев в нормативное состояние важно активно привлекать инвестиции как со стороны государства, так и частных инвесторов. Содействие государственных ведомств и разработка специальных программ поддержки позволят создать благоприятные условия для инвестирования в санаторно-курортную инфраструктуру региона.

«Еще одна задача для Кавказских Минеральных Вод — это привести в нормативное состояние санатории федеральной собственности. Президент поручил сделать это до конца 2028 года. Мы с Минздравом сформировали перечень объектов, которые необходимо реконструировать в первую очередь, но без частных инвестиций задачу не решить»

– глава Минэкономразвития России Максим Решетников

Далее министр отметил, что приведение санаториев Кавказских Минеральных Вод в нормативное состояние требует комплексного подхода, включающего финансовую поддержку, техническую модернизацию и организационные изменения.