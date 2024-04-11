Самолеты из Москвы в Дубай вылетели с изменениями в графике

«Аэрофлот» внес изменения в график рейсов между Москвой и Дубай из-за дождей. С начала недели в Эмиратах льют сильные дожди с ветром и грозами.

После непогоды в Эмиратах «Аэрофлот» скорректировал график рейсов между Москвой и Дубай, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что рейс SU525 в Москву вылетел в 08:00. Время отправления в Дубай скорректировано из-за закрытия прием самолетов аэропорта Аль-Мактум до утра

В компании подчеркнули, что самолеты из Москвы отправились в город в ОАЭ в 09:10 и 10:20 (время указано местное).

Дожди в ОАЭ

Напомним, с начала недели в ОАЭ царит непогода с сильными дождями, шквалистым ветром, а также грозами. В городах парализована работа транспорта, закрыты учебные заведения.