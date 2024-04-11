Российские туристы смогут получить бесплатное питание в аэропорту Дубая

Минэкономразвития РФ обратился в генеральное консульство в Дубае за оказанием помощи российским туриста. Путешественникам, которые застряли из-за проливных дождей в аэропорту города, организуют бесплатное питание.

Для оказания помощи российским туристам, которые находятся в аэропорту Дубая, министерство экономического развития России обратилось за поддержкой в генеральное консульство. Речь идет о предоставлении питания и воды для тех, кто вынужден ожидать задержанный рейс в аэропорту Дубая.

"Министерство экономического развития РФ запросило информацию у Генерального консульства России в Дубае касательно мер, предпринимаемых для оказания помощи индивидуальным российским туристам (путешествующим не по путевке), находящимся в Дубае. Речь идет о тех туристах, которые на данный момент находятся в аэропорту эмирата и не могут вернуться в страну. В частности, обращено внимание на необходимость предоставления питания и воды таким туристам"

– Минэкономразвития РФ

Подобное сообщение было направлено от Ассоциации туристических операторов России авиаперевозчикам, которые совершают рейсы между ОАЭ и Россией.

Также сообщается, что в АТОР поступило множество обращений от туристов, которые не могут получить информацию о времени вылета.

Кроме этого, путешественники жалуются на то, что им не предоставляется питание и вода в аэропорту вылета.

Ранее сообщалось, что во вторник ночью в ОАЭ пришли мощные ливни. Из-за обильных осадков учебные учреждения были закрыты, дороги и улицы затоплены, а самолеты не смогли совершить рейсы. В результате в аэропорту Дубая застряло множество российских туристов.