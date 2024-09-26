Лидеры России и ОАЭ встретятся в Ново-Огарево перед саммитом БРИКС

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян в воскресенье начинает визит в России. Российский лидер Владимир Путин пригласил высокого гостя в Ново-Огарево.
"Мы поужинаем, посидим, проведем вместе вечер, поговорим по всем текущим вопросам"
– Путин
После неформального вечера 20 октября начнется официальная программа визита. На переговорах 21 октября стороны обсудят двусторонние отношения и сотрудничество, актуальные международные вопросы. Вероятно переговоры пройдут при участии делегаций.
Глава государства выразил уверенность, что визит главы ОАЭ окажется плодотворным.
"У нас очень добрые отношения с Арабскими Эмиратами, у меня очень дружеский, доверительный контакт с президентом"
– Путин
После московских встреч лидер Эмиратов примет участие в саммите БРИКС в Казани.