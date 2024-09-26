Вестник Кавказа

Лидеры России и ОАЭ встретятся в Ново-Огарево перед саммитом БРИКС

Лидеры России и ОАЭ встретятся в Ново-Огарево перед саммитом БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня стартуют двухдневные переговоры лидеров РФ и ОАЭ. В Россию прибывает президент ОАЭ шейх Мухаммед. Визит начнется с неформального вечера в Ново-Огарево.

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян в воскресенье начинает визит в России. Российский лидер Владимир Путин пригласил высокого гостя в Ново-Огарево.

"Мы поужинаем, посидим, проведем вместе вечер, поговорим по всем текущим вопросам"

– Путин

После неформального вечера 20 октября начнется официальная программа визита. На переговорах 21 октября стороны обсудят двусторонние отношения и сотрудничество, актуальные международные вопросы. Вероятно переговоры пройдут при участии делегаций.

Глава государства выразил уверенность, что визит главы ОАЭ окажется плодотворным.

"У нас очень добрые отношения с Арабскими Эмиратами, у меня очень дружеский, доверительный контакт с президентом"

– Путин

После московских встреч лидер Эмиратов примет участие в саммите БРИКС в Казани.

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