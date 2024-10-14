Арабские универмаги могут открыться в России

Два универмага Curate могут появиться в России. Формат включает цифровое и офлайн физическое пространство. На каждый предмет и каталоги есть QR-коды.

Директор по цифровым инновациям Reem Mall (ОАЭ) Милат Сайра Берирмен допустил открытие двух флагманских универмагов Curate в России.

"В России нам интересно было бы попробовать с флагманскими магазинами в фэшн, сохранив наш стиль работы и ценности"

- Милат Сайра Берирмен

Стоит отметить, что Curate включает цифровое пространство и офлайн физическое пространство. На каждый каталог и предмет в универмагах есть QR-коды.