Эмираты и Россия нужны друг другу в свете мировых кризисов

Во время встречи в Кремле Владимир Путин поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за его участие в обмене пленными на Украине, а президент ОАЭ пообещал продолжить усилия в направлении урегулирования конфликта.

Саммит БРИКС в Казани стартует уже завтра, и на его полях президент России Владимир Путин встретится с руководителями десятков государств. Однако президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян решил не дожидаться БРИКС, и 20 октября прилетел на неформальную встречу с российским лидером в Москву. Эмира приняли очень тепло - у трапа самолета в аэропорту Внуково выстроился почетный караул, его кортеж сопровождала мотоколонна, а "дома-книжки" на Арбате и другие здания окрасились в цвета флага Объединенных Арабских Эмиратов.

В приветственной речи накануне Владимир Путин вспомнил, как его в прошлом году тепло встречали в Абу-Даби, и поблагодарил за это своего гостя. "Все наши договоренности выполняются и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства", — сказал российский лидер.

Беседа длилась до полуночи, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Состоялось весьма и весьма насыщенное конструктивное и доверительное общение по целому кругу вопросов", — сказал Песков. Отношения двух президентов дружеские, и они позволяют обсуждать "самые серьезные вопросы" в неформальной обстановке.



Вчерашний разговор, действительно, был неформальным. Путин и Аль Нахайян поужинали вместе в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

Эмираты играют ключевую роль в гуманитарных вопросах в украинском кризисе. При их посредничестве 18 октября произошел девятый обмен пленными между Украиной и Россией "95 на 95". Предыдущий состоялся 14 сентября по схеме "103 на 103" и тоже при посредничестве ОАЭ.

"Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе, связанных с обменом пленными", - сказал Путин почетному гостю.

Путин отметил, что собирается информировать Аль Нахайяна о ситуации на Украине. "Разумеется, я вас проинформирую о других непростых ситуациях, которые касаются напрямую России, прежде всего, это касается украинского кризиса", - сказал он. Кроме того, планировалось обсудить конфликты в Газе и Ливане и обострение между Израилем и Ираном.

Переговоры лидеров двух стран продолжились сегодня в официальном формате. Аль-Нахайян заметил, что это его третья встреча с Путиным меньше чем за полтора года, и он высоко ценит отношения с Кремлем.

"Я очень высоко ценю наши отношения с Вами как на личном уровне, так и на уровне нашего рабочего взаимодействия", — сказал президент ОАЭ.

Он заметил, что с заключения договора о стратегическом партнерстве в 2018 году товарооборот, не учитывая нефтяную сферу, увеличился в четыре раза - с $2,5 млрд до $11 млрд. Абу-Даби будет прилагать усилия для дальнейшего роста, добавил эмир.

Со своей стороны Путин отметил взаимодействие двух государств по глобальным и региональным вопросам. "Наше взаимодействие весьма важно не только для региональных дел, но и для вопросов глобального характера. Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как организация Организация Объединенных Наций", - заявил Путин.

Аль Нахайян пожелал Путину удачи в председательстве в БРИКС и дал понять, что его страна поддерживает создание многополярного мира, в том числе в рамках БРИКС.

Касаясь Украины, эмиратский президент дал понять, что Абу-Даби продолжат заниматься поиском ключей к разрешению кризиса: "Недавно, на днях мы провели очередной обмен. Я уверяю Вас, что мы продолжим работу в этом направлении. Готовы приложить любые дополнительные усилия в этом направлении, любые усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира в мире и в интересах наших обеих сторон".

По двусторонней повестке России и ОАЭ все достаточно прогнозируемо и понятно. Страны сотрудничают в регулировании мировых цен на нефть по линии ОПЕК+. ОАЭ вступили в БРИКС и готова быть ее активным членом, несмотря на тесные контакты с Западом. ОАЭ заинтересованы в закупке российских вооружений, и они, как сказал в 2023 году директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в ходе Международного авиасалона Dubai Airshow 2023, проявляют интерес ко всей номенклатуре российского оружия.

Гораздо сложнее дела обстоят с вопросами, которые зависят от воли многих ведущих игроков. Украинский конфликт Россия хочет завершить, но на это не согласен президент Владимир Зеленский, и страны НАТО пока не сильно торопят Киев остановить бои. На Ближнем Востоке идет противостояние Израиля и западных союзников с ХАМАС, Хезболлой, хуситами и Ираном. Россия призывает к миру на Ближнем Востоке, как и ОАЭ - на Украине. Москва находится в тесном контакте с иранской стороной и правительством Биньямина Нетаньяху, но пока усилия России не приводят к успеху из-за нежелания или неготовности администрации Джозефа Байдена остановить израильские операции. ОАЭ более успешны на Украине, но многочисленный обмен пленными пока не приводит к прекращению боев.

Тем не менее, ОАЭ и Россия считают для себя важным держаться вместе и координировать свои действия. Кооперация может стать одним из ключевых факторов достижения мира как в Восточной Европе, так и на Украине. ОАЭ будут продолжать работу в направлении миротворчества, и их инициативы высоко оцениваются в Кремле. А Россия рассматривается ОАЭ как важный игрок, чтобы предотвратить еще более опасную для важного с точки зрения энергетики Персидского залива эскалацию между Ираном/хуситами и Израилем/США.