Страны БРИКС могут объединиться в позиции по климату в преддверии COP29

Климат может стать еще одной темой, в которой страны БРИКС будут выступать единым фронтом. Выработать единую позицию по климату с БРИКС могут и потенциальные члены, в том числе Азербайджан, в ноябре принимающий COP29.

Сотрудничество стран БРИСК может распространиться и на позицию блока по климату. О необходимости единой позиции заявил спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам климата Сергей Кононученко на первом климатическом форуме БРИКС.

Долгое время Россия и страны БРИКС входили в разные группы Конференции ООН по вопросам изменения климата, сегодня странам, входящих в объединение стоит выработать единый подход.

"Сейчас ситуация изменилась, и я считаю, что сейчас пришла пора задуматься как переговорщикам, так и широкой научной и образовательной общественности о том, чтобы сформировать действительно реальную комплексную, непротиворечивую позицию хотя бы по каким-то из вопросов климатической повестки, с которой мы могли бы выступать на ключевой площадке - конференции сторон по Парижскому соглашению, а также на других переговорных международных климатических треках"

– Кононученко

Парижское соглашение было принято на COP21. Отметим, что вскоре после саммита БРИКС в Казани, на котором объединение может прирасти еще 10 странами - интерес к участию в БРИКС проявили многие, в том числе Азербайджан - в Баку будет проходить Рамочная конвенция ООН об изменении климата 2024 года - COP29.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представитель МИД РФ подчеркнул, что в настоящее время тренды в сфере климата и экологии исходят от стран Запада и выразил мнение, что настала пора всем странам БРИКС совместными усилиями науки и бизнес-среды сформировать единую позицию.

В Сириусе 20-21 октября проходит первый научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам экологии и изменения климата. В международном мероприятии участвует свыше 400 экспертов.

Азербайджан и БРИКС

Азербайджанская Республика в августе 2024 года подала официальную заявку на присоединение к объединению БРИКС. В России 22-24 октября будет проходить саммит БРИКС. Известно, что на него прибудет азербайджанский лидер Ильхам Алиев. В саммите примут участие первые лица стран, которые хотят сотрудничать с объединением.

Ранее председатель парламента АР Сахиба Гафарова отмечала, что внешнеполитический курс Азербайджана включает диалог, сотрудничество и солидарность, это касается и взаимодействия с БРИКС.

На саммите в Казани БРИКС ждет волна расширения. Российское председательство формирует список из стран, подавших заявку на присоединение. Ожидается, что в БРИКС в Казани войдет около 10 государств.