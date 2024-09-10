О введении арабского языка в ЕГЭ заговорили в России

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о возможном введении арабского языка в ЕГЭ. Он отметил, что арабский может стать шестым экзаменом по выбору через два года.
"Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен - наше централизованное тестирование - в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык"
- Сергей Кравцов
Глава ведомства сказал, что в ноябре в гимназии имени Евгения Примакова состоится первый форум, на котором будут обсуждаться вопросы преподавания арабского языка в современном мире.
Отмечается, что мероприятие соберет вокруг себя ученых и педагогов из более чем десятка стран.
Стоит добавить, что Кравцов во время визита президентов России и Арабских Эмиратов рассказал о перспективах развития сотрудничества между странами в образовательной сфере.