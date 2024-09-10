Вестник Кавказа

О введении арабского языка в ЕГЭ заговорили в России

Мусульманка читает коран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минпросвещения России заявили, что через два года планируется ввести арабский язык. Там отметили, что в гимназии Примакова пройдет форум по преподаванию языка.

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о возможном введении арабского языка в ЕГЭ. Он отметил, что арабский может стать шестым экзаменом по выбору через два года.

"Мы планируем через два года в Единый государственный экзамен - наше централизованное тестирование - в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык"

- Сергей Кравцов

Глава ведомства сказал, что в ноябре в гимназии имени Евгения Примакова состоится первый форум, на котором будут обсуждаться вопросы преподавания арабского языка в современном мире.

Отмечается, что мероприятие соберет вокруг себя ученых и педагогов из более чем десятка стран.

Стоит добавить, что Кравцов во время визита президентов России и Арабских Эмиратов рассказал о перспективах развития сотрудничества между странами в образовательной сфере.

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