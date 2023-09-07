Российские ученые силой мысли заставили двигаться самокат

Биотехнологи Neiry и специалисты Whoosh совместно создали уникальный электросамокат, которым можно управлять без физического воздействия.
В ходе эксперимента использовалось устройство, которое в режиме онлайн считывает показатели работы мозга, а именно насколько сконцентрирован человек. От степени его фокусировки зависит скорость. Чем более сконцентрирован человек, тем быстрее едет самокат. Как только концентрация ослабляется, самокат замедляется.
"Таким образом, у разработчиков получилось менять скоростью самоката "силой мысли". Это первый подобный эксперимент в мире"
– исследователи
Специалисты Whoosh уже создали рабочий прототип. Он прошел тестирование. Однако пока новинка останется на стадии эксперимента. Массово нововведение внедряться не будет.