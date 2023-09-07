Российские ученые силой мысли заставили двигаться самокат

Опубликовано: 4:29, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Удивительный эксперимент по управлению электросамокатом с помощью мысленных сигналов провели российская лаборатория Neiry и Whoosh. Уже создан его рабочий прототип.

Биотехнологи Neiry и специалисты Whoosh совместно создали уникальный электросамокат, которым можно управлять без физического воздействия.

В ходе эксперимента использовалось устройство, которое в режиме онлайн считывает показатели работы мозга, а именно насколько сконцентрирован человек. От степени его фокусировки зависит скорость. Чем более сконцентрирован человек, тем быстрее едет самокат. Как только концентрация ослабляется, самокат замедляется.

"Таким образом, у разработчиков получилось менять скоростью самоката "силой мысли". Это первый подобный эксперимент в мире"

– исследователи

Специалисты Whoosh уже создали рабочий прототип. Он прошел тестирование. Однако пока новинка останется на стадии эксперимента. Массово нововведение внедряться не будет.