День памяти Евгения Бажанова

Сегодня в России отметают день памяти выдающегося дипломата Евгения Бажанова - ректора Дипломатической академии МИД, блистательного аналитика, прогнозами которого руководствовались люди, которые формировали и продолжают формировать международную политику. Он умер год назад, оставив огромное научное наследие.

Будущий профессор, доктор исторических наук, политолог и публицист Евгений Бажанов родился во Львове, после школы поступил в МГИМО на факультет международных экономических отношений, специализировался на Восточной Азии. Совершенствовал китайский язык на стажировке в Сингапуре.

Окончив МГИМО, сразу начал работать в МИДе. В 1970-х был вице-консулом в Сан-Франциско, в 1980-х – советником советского посольства в Пекине. Это позволило Бажанову очень тонко прочувствовать особенности восточной и западной дипломатии, да и в целом восточной и западной цивилизаций. Он и докторскую диссертацию написал на тему "США во внешнеполитической стратегии КНР".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала 1990-х Бажанов работал в Дипакадемии МИД, с 2011 года – ректором. Под его руководством Дипломатическая академия, переживавшая после распада СССР сложные времена, стала одним из самых престижных учебных заведений в России, хорошо известным за ее пределами. Кроме непосредственной образовательной деятельности, академия прославилась как площадка, где выступали главы государств и международных организаций, политики и ученые. И во многом это происходило благодаря авторитету Бажанова.

Коллеги говорили, что великим русским дипломатом Бажанова сделали не только доскональное знание истории и современных тенденций во многих государствах, но, главным образом, нравственность и любовь к Родине.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За годы своей научной и образовательной деятельности Бажанов был наставником студентов из разных стран, которые отмечали его неизменно уважительное отношение к каждому и какую-от особую теплоту, ведь в самой сложной ситуации он всегда выслушивал и старался помочь.

Несмотря на серьезную о ответственную работу, Бажанов был очень увлекающимся человеком: писал не только научные труды по межгосударственной проблематике, но и книги о моде, кухне; записки натуралиста, записки географа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последние 9 лет жизни Евгений Бажанов занимался сохранением наследия своей жены - ученого-востоковеда, экономиста и педагога Натальи Бажановой, воспитавшей плеяду блестящих специалистов-международников. Под ее руководством написали докторские диссертации президент Южной Кореи, обладатель Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжун, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев; ее учениками были ректор МГИМО Анатолий Торкунов, экс-министр иностранных дел Киргизии Алибек Джекшенкулов, бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов.

Последним детищем Бажанова стал цикл передач "Диалог цивилизаций", где в легкой манере с искрометным юмором он рассказывал о разных странах, культурах и цивилизациях, которые Бажановы изучали на протяжении полувека в качестве дипломатов и ученых-международников. Оригинальные факты, удивительные детали, необычные открытия – в этом цикле каждый зритель находил для себя что-то интересное. Буквально за несколько дней до смерти Евгений Бажанов в своей программе рассказывал о текущих трендах в мировой политике, делился любопытными наблюдениями, шутил, говорил о дипломатии, которой он посвятил всю жизнь. И никто не думал, что эта передача станет последней.

Смерть Евгения Бажанова стал огромной утратой для многих, но остались его книги, его программы, которые можно и нужно перечитывать и пересматривать, чтобы понять, что и почему сегодня происходит в мире.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евгений Бажанов похоронен на Троекуровском кладбище рядом со своей женой Натальей.