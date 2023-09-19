Вчера не стало ректора Дипакадемии МИД РФ (2011-2019), доктора исторических наук, профессора Евгения Бажанова. Он нем вспоминает бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Корея в России Пак Ро Бёк

Я всегда вспоминаю жизнь моего дорогого друга, доктора Евгения Петровича Бажанова, особенно в тот период, когда я работал в Москве в 1990-х и 2015 годах. Он был поистине замечательным ученым, с теплым сердцем и светлой улыбкой. Его будет глубоко не хватать всем, кто его знал.

Я впервые встретил доктора Евгения Петровича Бажанова в 1991 году, когда мы были молодыми людьми, готовыми к большим переменам в России. Мы быстро подружились, и с тех пор я дорожу нашей дружбой. Он был из тех друзей, который каждый раз откровенно и толково, с хорошим чувством юмора всегда помогал мне и наставлял меня.

Однако доктор Евгений Петрович Бажанов был, прежде всего, прекрасным руководителем, который воплощал свои идеалы на практике, являясь истинным примером для всех нас, включая его научную деятельность и работу по сохранению памяти о большом вкладе доктора Натальи Бажановой в исследования по международным отношениям. Он всегда был готов помочь русским и корейцам в их взаимовыгодном сотрудничестве. Он был из тех великих людей, которые стараются сделать этот мир лучше для всех.

Уход из жизни доктора Евгения Петровича Бажанова оставил в моем сердце глубокую пустоту, которую невозможно заполнить. Но я знаю, что он хотел бы, чтобы я старался жить полной жизнью, так же как и он. Хочу процитировать: "Дружба - это единственный цемент, который скрепляет мир".

Я знаю, что сейчас он в лучшем месте со своей покойной женой, доктором Натальей Бажановой.

Теперь мне будет его очень не хватать. Я люблю тебя, мой друг, доктор Евгений Петрович Бажанов, и большое спасибо за все, что ты сделал для меня и для всего мира!