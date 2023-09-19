Умер Евгений Петрович Бажанов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вчера не стало Евгения Петровича Бажанова - заслуженного деятеля науки России, ректора Дипакадемии МИД России (2011-2019), доктора исторических наук, профессора. Дипакадемии он посвятил почти 30 лет своей жизни, основал Институт актуальных международных проблем, возглавлял Евразийский институт геостратегических исследований.

Он вел на YouTube канале "Диалог цивилизаций", где выступал как "популяризатор дипломатии", живым языком рассказывая о политике разных стран, их отношениях с Россией. Евгений Петрович был мудрым дипломатом, очень образованным человеком, талантливым исследователем, с великолепным чувством юмора.

Он на девять лет пережил свою жену, с которой, по сути, всегда оставался одним целым. Российский политолог, историк, ученый–востоковед Наталья Бажанова воспитала целую плеяду блестящих специалистов-международников. Под ее руководством написали докторские диссертации президент Южной Кореи, обладатель Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжун, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также ее учениками были ректор МГИМО Анатолий Торкунов, экс-министр иностранных дел Киргизии Алибек Джекшенкулов, бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Генеральный директор "Вестника Кавказа" Исмаил Агакишиев, хорошо знавший Бажанова, говорит:

Мы потеряли очень хорошего друга. Он любил Кавказ, ежегодно ездил в Сочи, где проходили Дни памяти его отца - Петра Игнатьевича Бажанова, который в советское время возглавлял сочинский горисполком. Евгений Петрович очень любил свою жену, каждую неделю после ее смерти ездил на могилу. В последние годы он буквально жил тем, что писал книги о ней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Евгений Петрович был дипломатом высочайшего уровня, бывал в Баку; приходил в "Вестник Кавказа"; мы нередко с ним встречались за столиком в ресторане и всегда спорили, кто заплатит за стол: каждый раз хотел платить именно он.

- вспоминает Исмаил Агакишиев.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Такие люди достойно представляют Россию, русский народ. Он никогда ничего не просил у государства, зато сам отдавал свои знания, свой колоссальный опыт. Причем уважение к Бажанову за рубежом распространялось на всю большую Россию. Его жизнь резко контрастирует с существованием сегодняшних "деятелей", потребительски относящихся к своей стране, которые зарабатывая здесь, уезжают за рубеж и забывают о Родине.

- говорит генеральный директор "Вестника Кавказа".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для каждого человека встреча с Евгением Петровичем была праздником. У Бажанова было много студентов из разных стран, для которых он неизменно становился мудрым наставником. При этом Евгений Петрович был очень прост и доступен в общении, с одинаковым уважением общался с каждым. Его очень любили и студенты, и аспиранты. Он был мудрейшим человеком, ведь не случайно написал книгу "Мудрость народов".

Евгения Бажанова можно назвать интеллигентом в духе XIX – начала XX веков. К таким людям с большим почтением относятся и на Кавказе, и во всем мире; такие люди поднимают российскую культуру, объединяющую людей, на высочайший уровень. Мы не прощаемся с Евгением Петровичем, он всегда с нами!

- сказал Исмаил Агакишиев.

"Вестник Кавказа" выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Петровича Бажанова.