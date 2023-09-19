Умер Евгений Петрович Бажанов

Он вел на YouTube канале "Диалог цивилизаций", где выступал как "популяризатор дипломатии", живым языком рассказывая о политике разных стран, их отношениях с Россией. Евгений Петрович был мудрым дипломатом, очень образованным человеком, талантливым исследователем, с великолепным чувством юмора.
Он на девять лет пережил свою жену, с которой, по сути, всегда оставался одним целым. Российский политолог, историк, ученый–востоковед Наталья Бажанова воспитала целую плеяду блестящих специалистов-международников. Под ее руководством написали докторские диссертации президент Южной Кореи, обладатель Нобелевской премии мира Ким Дэ Чжун, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также ее учениками были ректор МГИМО Анатолий Торкунов, экс-министр иностранных дел Киргизии Алибек Джекшенкулов, бывший президент Северной Осетии Александр Дзасохов.
Генеральный директор "Вестника Кавказа" Исмаил Агакишиев, хорошо знавший Бажанова, говорит:
Мы потеряли очень хорошего друга. Он любил Кавказ, ежегодно ездил в Сочи, где проходили Дни памяти его отца - Петра Игнатьевича Бажанова, который в советское время возглавлял сочинский горисполком. Евгений Петрович очень любил свою жену, каждую неделю после ее смерти ездил на могилу. В последние годы он буквально жил тем, что писал книги о ней.
Евгений Петрович был дипломатом высочайшего уровня, бывал в Баку; приходил в "Вестник Кавказа"; мы нередко с ним встречались за столиком в ресторане и всегда спорили, кто заплатит за стол: каждый раз хотел платить именно он.
- вспоминает Исмаил Агакишиев.
Такие люди достойно представляют Россию, русский народ. Он никогда ничего не просил у государства, зато сам отдавал свои знания, свой колоссальный опыт. Причем уважение к Бажанову за рубежом распространялось на всю большую Россию. Его жизнь резко контрастирует с существованием сегодняшних "деятелей", потребительски относящихся к своей стране, которые зарабатывая здесь, уезжают за рубеж и забывают о Родине.
- говорит генеральный директор "Вестника Кавказа".
Для каждого человека встреча с Евгением Петровичем была праздником. У Бажанова было много студентов из разных стран, для которых он неизменно становился мудрым наставником. При этом Евгений Петрович был очень прост и доступен в общении, с одинаковым уважением общался с каждым. Его очень любили и студенты, и аспиранты. Он был мудрейшим человеком, ведь не случайно написал книгу "Мудрость народов".
Евгения Бажанова можно назвать интеллигентом в духе XIX – начала XX веков. К таким людям с большим почтением относятся и на Кавказе, и во всем мире; такие люди поднимают российскую культуру, объединяющую людей, на высочайший уровень. Мы не прощаемся с Евгением Петровичем, он всегда с нами!
- сказал Исмаил Агакишиев.
"Вестник Кавказа" выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Петровича Бажанова.