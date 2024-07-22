Азовское море стало соленее

Азовское море стремительно теряет популяцию рыбы – из-за роста солености его воды в моря появилось больше креветок, мидий и рапанов, а вот рыбы стало значительно меньше.

Рост солености Азовского моря весьма ощутимо сказался на его флоре – новая среда благотворно сказалась на беспозвоночных, а вот части популяций некогда популярной азовской рыбы такие метаморфозы не понравились, сообщили в Азово-Черноморском филиале ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.

По последним данным ученых, в Азовском море сильно увеличилось количество креветок, рапанов, мидий, тюльки и камбалы: доля промысловых беспозвоночных в улове превысила 35%, а вот популяции ряда видов рыб – таких, как судак, тарань и лещ, наоборот впали в состояние "депрессии", отмечают в институте, передает портал Юга.ру.

Напомним, показатель солености морской воды в водоеме начал расти в 2007 году, а в 2023 побил рекорд в 14,81% - при таких темпах насыщенность солью морской воды в Азове может достичь уровня 15%, опасаются ученые.