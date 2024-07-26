Вестник Кавказа

Азовское море похолодало до 16 градусов

Азовское море похолодало до 16 градусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Температура воды на части пляжей Азовского моря на Кубани резко упала до 16-18 градусов – как полагают синоптики, это последствия ветрового сгона, обрушившегося на него в районе Ейска, Должанской и Приморско-Ахтарска.

Непогода, в понедельник обрушившаяся на Ейский и Приморско-Ахтарский районы Краснодарского края, не прошла без последствий, сказавшись и на температуре воды в Азовском море – вода в нем резко остыла до 16 градусов, пишет "КП"-Кубань".

Самое сильное похолодание отмечают отдыхающие в станице Должанской – вода в общем неглубоком море больше напоминает прохладные воды Балтики, ее температура держится в районе 16 градусов. Чуть теплее море в Ейске – здесь оно остыло до 20 градусов, в Темрюке и Тамани пока температура воды составляет 21 градус, пишет издание.

В то же время на Черном море сохраняется вполне комфортная для купания температура воды – в Анапе она держится на уровне 24 градусов, в Новороссийске - 25 градусов, а в Туапсе, Сочи и Геленджике вода в море прогрелась до 26 со знаком плюс.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
750 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сочи выстоял перед ночной бурей

Сочи выстоял перед ночной бурей

Сухая трава горела в лесу на Кубани

Сухая трава горела в лесу на Кубани

Ветер &quot;осушил&quot; Азовское море на Кубани

Ветер "осушил" Азовское море на Кубани

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Ураган снес крышу школы на Кубани

Ураган снес крышу школы на Кубани

Массовые пожары в Ростовской области: названа причина огненных ЧП

Массовые пожары в Ростовской области: названа причина огненных ЧП

Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Учения ОДКБ по ликвидации последствий землетрясений примет Казахстан

Учения ОДКБ по ликвидации последствий землетрясений примет Казахстан

Костер стал причиной лесного пожара в Феодосии

Костер стал причиной лесного пожара в Феодосии

В нацпарке Сочи начали уборку после стихии

В нацпарке Сочи начали уборку после стихии

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы