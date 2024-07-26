Азовское море похолодало до 16 градусов

Температура воды на части пляжей Азовского моря на Кубани резко упала до 16-18 градусов – как полагают синоптики, это последствия ветрового сгона, обрушившегося на него в районе Ейска, Должанской и Приморско-Ахтарска.

Непогода, в понедельник обрушившаяся на Ейский и Приморско-Ахтарский районы Краснодарского края, не прошла без последствий, сказавшись и на температуре воды в Азовском море – вода в нем резко остыла до 16 градусов, пишет "КП"-Кубань".

Самое сильное похолодание отмечают отдыхающие в станице Должанской – вода в общем неглубоком море больше напоминает прохладные воды Балтики, ее температура держится в районе 16 градусов. Чуть теплее море в Ейске – здесь оно остыло до 20 градусов, в Темрюке и Тамани пока температура воды составляет 21 градус, пишет издание.

В то же время на Черном море сохраняется вполне комфортная для купания температура воды – в Анапе она держится на уровне 24 градусов, в Новороссийске - 25 градусов, а в Туапсе, Сочи и Геленджике вода в море прогрелась до 26 со знаком плюс.