Вестник Кавказа

Колодцеобразные гробницы изучают в горах Сочи

Раскопки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дольмены и древние гробницы изучают в горах Сочи. В Сочи ученые изучают уникальный археологический комплекс.

В поселке Красная Поляна, в 2008 году археологи открыли курганный могильник. Данное место захоронения представляет собой более 120 курганных насыпей – свидетельство древней истории этого района. Курганы, как правило, являются памятниками духовной культуры, отражая их представления о загробной жизни и ритуалах погребения.

Позднее исследования показали, что на территории могильника также присутствуют дольмены - монументальные каменные сооружения, которые служили как захоронения или ритуальные сооружения древних общин.

Но не только курганы и дольмены скрывают в себе тайны древности в Красной Поляне. Весной, во время строительства гостиницы, были обнаружены древние колодцеобразные гробницы, напоминающие по своей конструкции дольмены бронзового века.

Обнаруженных артефактов среди гробниц и захоронений также достаточно для разгадывания истории. Лепные горшки, датируемые примерно 5-6 в. до н. э., представляют собой не только предметы быта, но и реликвии прошлого, передающие нам тонкости ремесла и украшения тех времен. 

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