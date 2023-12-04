Россияне потратят на Новый год вдвое меньше, чем считают нужным

Сколько россияне намерены потратить на предстоящие новогодние праздники? Траты большинства не превысят 50 тыс рублей, выявили аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.
"В реальности две трети (64%) готовы потратить на новогодние праздники не более 50 тысяч рублей"
– исследование
Выделить 50-100 тыс рублей на праздники готов 21% респондентов, больше 100 тыс - 11%, больше 200 тыс - 2,5%.
При этом представления россиян о том, какой суммы будет достаточно на достойное празднование Нового года отличаются от их реальных возможностей: до 50 тыс рублей считают достаточным 26% опрошенных; 50-100 тыс рублей на семейные каникулы хватило бы 30,4%; почти половина россиян сообщили, что на новогодние праздники для семьи необходимо свыше 100 тыс рублей.
В опросе приняли участие 2 тыс человек, опрос проводился в ноябре, передает РИА Новости.