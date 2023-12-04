Россияне потратят на Новый год вдвое меньше, чем считают нужным

На новогодние праздники граждане России в среднем готовы потратить менее 50 тыс рублей, при этом эта сумма кажется достаточной только четверти россиян.

Сколько россияне намерены потратить на предстоящие новогодние праздники? Траты большинства не превысят 50 тыс рублей, выявили аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir.

"В реальности две трети (64%) готовы потратить на новогодние праздники не более 50 тысяч рублей"

– исследование

Выделить 50-100 тыс рублей на праздники готов 21% респондентов, больше 100 тыс - 11%, больше 200 тыс - 2,5%.

При этом представления россиян о том, какой суммы будет достаточно на достойное празднование Нового года отличаются от их реальных возможностей: до 50 тыс рублей считают достаточным 26% опрошенных; 50-100 тыс рублей на семейные каникулы хватило бы 30,4%; почти половина россиян сообщили, что на новогодние праздники для семьи необходимо свыше 100 тыс рублей.

В опросе приняли участие 2 тыс человек, опрос проводился в ноябре, передает РИА Новости.