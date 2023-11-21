Россияне стали экономить на подарках для детей на Новый год

В несколько раз снизился средний чек за новогодний подарок для детей в России. Сейчас на подарки в среднем тратят меньше 1,5 тыс рублей.

Россияне в этом сезоне распространили режим экономии на детские подарки, таким наблюдением поделилась глава Ассоциации предприятий индустрии детских товаров России Антонина Цицулина.

По ее словам, сейчас граждане выбирают подарки, которые в среднем стоят в два раза дешевле, чем прошлогодние.

"Сейчас, анализируя предновогодний сезон, мы увидели, что наши родители стали экономить. Если раньше средний чек по подарку на Новый год составлял 3 тыс. рублей, от 1,5 тыс. до 3 тыс. [рублей], в зависимости от дохода семьи, то сейчас это от 750 до 1,5 тыс. рублей"

– Цицулина

При этом на рынке сегодня доминируют импортные товары для детей, отметила она.

Напомним, символом 2024 года, согласно восточному календарю, станет Зеленый Деревянный Дракон.