Что подарить на Новый год?

Наступила предновогодняя пора - самое время задуматься о подарках. Что можно подарить на Новый 2024-й год близким и друзьям, расскажем в этом материале.

Символ Нового года 2024

Самый популярный сувенир на праздник – символ Нового года. Согласно Восточному календарю, в этом году символом праздника станет Зеленый Деревянный Дракон. Считается, что его присутствие в доме должно принести удачу и счастье в новом году. Можно подарить елочные игрушки с изображением дракона, статуэтки или любые другие вещи с изображением фантастического зверя.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сладости

Такой новогодний подарок оценят не только дети, но взрослые. Сейчас в магазинах продается множество готовых наборов с новогодней тематикой, наборы шоколада или печенья с предсказаниями. Причем такой подарок можно приготовить и самостоятельно: испечь и красиво упаковать печенье или сделать новогоднюю композицию, где к приготовленным своими руками сладким подаркам можно добавить тот же сувенир с символом года или любимый сорт чая или кофе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скретч-карта мира

Такой подарок может стать идеальным для любителей путешествий. Помимо карт со специальным стирающимся слоем, сейчас появились деревянные варианты, где также можно отмечать свои поездки. Бумажные и деревянные карты мира выглядят стильно, поэтому подобный подарок многие точно оценят.

Абонемент или сертификат

Универсальный подарок – абонемент или сертификат. Знаете, что человек любит парфюм, но боитесь ошибиться с запахом? Можно подарить сертификат в парфюмерный магазин. Слышали, что человек давно мечтает записаться в спортзал, но никак не может найти на это время? Можно подарить абонемент в фитнес-клуб. Сертификат может быть в любимый магазин одежды, на прохождение онлайн курсов или на доступ к онлайн библиотеке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Билеты на концерт или в театр

Нет ничего лучше эмоций, которые остаются после посещения концерта или театра. Если вы знаете, что скоро приезжает любимая группа или исполнитель вашего близкого человека, то билет на концерт может стать идеальным подарком. Особенно запоминающимся такой подарок может стать, если музыкант редко дает концерты или же билеты распродают очень быстро.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мастер-класс

Если человек любит узнавать новое, то можно подарить ему поход на мастер-класс. Поход на кулинарный мастер-класс, класс по фигурному катанию, поход в гончарную мастерскую или же урок по живописи – это лишь немногие варианты, которые можно выбрать.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Книги

Если вы знаете, что человек любить читать, то можно купить и подарить сертификат в книжный или книгу любимого автора в подарочном издании. Если вы не знаете, какому автору отдать предпочтение, то можно обратиться к спискам в стиле "Топ-100 лучших книг или же "Книги, которые должен прочитать каждый". Для детей прекрасным подарком станет интерактивное издание книги, где помимо текста произведения можно найти много дополнительной информации, которая представлена в оригинальном формате. Так, в книге о пиратах можно не только посмотреть как выглядели корабли, но и научиться вязать морские узлы.

Канцелярский набор

Если же ваш близкий человек работает в офисе, то можно подарить ему деловой подарочный набор, в котором может быть ежедневник и ручка или же специальный настольный органайзер для канцелярии.

Подарки для дома

Здесь выбор варьируется от предметов техники до наборов постельного белья. Сейчас есть множество магазинов, где можно найти огромное количество вариантов кухонных принадлежностей на любой вкус и бюджет.