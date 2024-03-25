Россияне почти ничего не знают о смертельном менингите – опрос

Опаснейшая болезнь менингит остается тайной за семью печатями для подавляющего большинства россиян, показал опрос среди родителей детей до 6 лет и тех, кто только ждет ребенка. Его результаты опубликовал Всероссийский союз пациентов.
- Оказалось, что достаточно знают о сути болезни и ее последствиях лишь 2,8% опрошенных.
- Никакой информацией не владеют более 11% молодых родителей.
- Еще более 5% считают правдой то, что на самом деле является только мифом, например, полагают, что можно заболеть из-за того, что не надел шапку.
- Подавляющее большинство – почти 81% – располагают весьма обрывочными знаниями.
- Впрочем, 53% опрошенных понимали, что менингит влечет тяжелые осложнения.
- Почти треть молодых родителей осознавала большую вероятность летального исхода.
Как напомнил академик РАН, профессор, президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин, умирают 15, или даже 20 человек из 100 заболевших. У каждого пятого выжившего возникают такие серьезные осложнения, как потеря слуха и зрения, неврологических, когнитивных и т.п. нарушения.
Что такое менингит?
Менингит – это чрезвычайно опасное заболевание, представляющее собой воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его вызывают множество возбудителей:
- бактерии,
- вирусы,
- грибки,
- паразиты.
Симптомы менингита у детей и взрослых
Как сообщает ВОЗ, в числе самых частых симптомов – ригидность мышц шеи, высокая температура, спутанность сознания, головная боль, а также тошнота и рвота.
Реже встречаются судороги, кома и различные неврологические нарушения, в частности, потеря слуха или зрения, слабость мышц рук и ног.
Разные возбудители могут вызывать разные симптомы, при этом требуется и разное лечение. Иногда заболевание сопровождается сепсисом, имеющим свои симптомы.
У детей могут не наблюдаться классические признаки менингита, иногда болезнь сначала напоминает респираторную или кишечную инфекцию.
Как передается менингит?
Большая часть возбудителей менингита могут передаваться от одного человека к другому.