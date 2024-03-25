Россияне почти ничего не знают о смертельном менингите – опрос

О симптомах и последствиях менингита практически ничего не знает большинство россиян, показал опрос. Некоторые разделяет широко распространенные, но неверные мифы.

Опаснейшая болезнь менингит остается тайной за семью печатями для подавляющего большинства россиян, показал опрос среди родителей детей до 6 лет и тех, кто только ждет ребенка. Его результаты опубликовал Всероссийский союз пациентов.

Оказалось, что достаточно знают о сути болезни и ее последствиях лишь 2,8% опрошенных.

Никакой информацией не владеют более 11% молодых родителей.

Еще более 5% считают правдой то, что на самом деле является только мифом, например, полагают, что можно заболеть из-за того, что не надел шапку.

Подавляющее большинство – почти 81% – располагают весьма обрывочными знаниями.

Впрочем, 53% опрошенных понимали, что менингит влечет тяжелые осложнения.

Почти треть молодых родителей осознавала большую вероятность летального исхода.

Как напомнил академик РАН, профессор, президент Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА Юрий Лобзин, умирают 15, или даже 20 человек из 100 заболевших. У каждого пятого выжившего возникают такие серьезные осложнения, как потеря слуха и зрения, неврологических, когнитивных и т.п. нарушения.

Что такое менингит?

Менингит – это чрезвычайно опасное заболевание, представляющее собой воспаление оболочек головного и спинного мозга. Его вызывают множество возбудителей:

бактерии,

вирусы,

грибки,

паразиты.

Симптомы менингита у детей и взрослых

Как сообщает ВОЗ, в числе самых частых симптомов – ригидность мышц шеи, высокая температура, спутанность сознания, головная боль, а также тошнота и рвота.

Реже встречаются судороги, кома и различные неврологические нарушения, в частности, потеря слуха или зрения, слабость мышц рук и ног.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разные возбудители могут вызывать разные симптомы, при этом требуется и разное лечение. Иногда заболевание сопровождается сепсисом, имеющим свои симптомы.

У детей могут не наблюдаться классические признаки менингита, иногда болезнь сначала напоминает респираторную или кишечную инфекцию.

Как передается менингит?

Большая часть возбудителей менингита могут передаваться от одного человека к другому.