Ростовская школьница скончалась от менингита

В одной из школ Ростова-на-Дону у ученицы была обнаружена менингококковая инфекция – спустя два дня 13-летняя девочка умерла, врачи не смогли ее спасти.

В Ростове-на-Дону ученица школы №104 умерла от менингококка, сообщила пресс-служба донского правительства.

"15 марта В МАОУ "Школа № 104" Ворошиловского района зарегистрирован случай заболевания менингоэнцефалитом (менингококковая инфекция). Учебный процесс обучающихся класса, в котором выявлен случай заболеваемости, был переведен на дистанционную форму обучения с 15 по 27 марта"

- заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин

Через два дня, 17 марта, 13-летняя девочка умерла, после чего ее одноклассников перевели на дистанционное обучение, передает Ro.Today.

Все учителя и ученики класса сдали анализы на менингококковую инфекцию, однако они оказались отрицательными - врачи регулярно измеряли детям температуру и проверяли состояние носоглотки и кожи.

Напомним, менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание, вызывающее поражение внутренних органов и воспаление мягких мозговых оболочек. Болезнь передается воздушно-капельным путем и очень трудно поддается лечению.