Корь пошла в рост в Северной Осетии

В Северной Осетии корью с начала года заболели больше человек, чем за весь 2023 год. Из-за болезни закрываются школьные классы и группы в детских садах.

Заболеваемость корью растет в Северной Осетии – негативную тенденцию обсудили на совещании в правительстве республики.

Глава регионального Роспотребнадзора Алан Тибилов рассказал, что в январе-феврале лабораторно подтвердились 84 случая заражения корью.

Ситуацию в образовательных учреждениях обрисовала глава профильного министерства Элла Алибекова. Она уточнила, что на карантин закрываются отдельные классы в школах и группы в детских садах. Чиновница подчеркнула, что целиком школы на карантин пока не закрывались.

Ранее Минздрав Северной Осетии сообщал, что за весь прошлый год по республике было зафиксировано 68 случаев заболевания. Прививки были сделаны около 9 тыс детей.

Симптомы кори у взрослых и детей

Корь – это болезнь, которая вызывается определенным вирусом. Специального лекарства от него не существует, поэтому проще всего сделать прививку, чтобы не заболеть.

Корь относится к числу потенциально смертельных заболеваний: опасными могут ее осложнения, особенно у маленьких детей. Заниматься самолечением при кори нельзя – нужно обращаться к врачу.

Первые симптомы кори сходны с ОРВИ или гриппом. Это высокая температура, плохое самочувствие, головная и мышечная боль, насморк и боль в горле, позже кашель и конъюнктивит.

Отличить корь от простуды можно на третий день – возникает сыпь в виде ярких красноватых пятен и бугорков. Диаметр их – несколько миллиметров. Сначала высыпания появляются на лице, а потом идут вниз по всему телу.