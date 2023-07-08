Все о менингите: причины возникновения, симптомы

© Фото: https://www.nih.gov. Менингеальные макрофаги показаны белым, красным и синим цветом

Новость о том, что в Екатеринбурге 7 сотрудников склада Ozon заболели менингитом, вызвала тревогу в связи с возможной вспышкой заболевания. Что такое менингит, как он передается и какие есть способы лечения, рассказываем в этом материале.

Что такое менингит?

Говоря простыми словами, менингит - это воспаление и последующий отек оболочек, которые покрывают головной и спинной мозг. Большинство случаев менингита связано с вирусной и бактериальной инфекцией, которая попадает в спинномозговую жидкость и провоцирует воспаление.

Какие виды менингита бывают?

Врачи насчитывают шесть видов менингита:

Вирусный - наиболее частый вид менингита, который вызывают неполиомиелитные энтеровирусы, вирус простого герпеса, вирус Западного Нила, вирус гриппа, вирус ветряной оспы, вирус эпидемического паротита (свинки) и вирус кори. Бактериальный менингит провоцируют пневмококки, менингококки и гемофильная палочка. Грибковый менингит вызывают криптококи, грибки, провоцирующие гистоплазмоз, бластомикоз, а также дрожжи кандида. Паразитический менингит развивается при попадании в организм паразитов из сырой пищи. Первичный амебный менингоэнцефалит. Крайне редкое заболевание, которое вызывает амеба неглерия Фоулера. Неинфекционный менингит. Возникнуть может на фоне рака, системной красной волчанки, при приеме определенных медицинских препаратов, а также вследствие травмы головы и операций на мозге.

Кто может заболеть менингитом?

Чаще всего менингитом болеют младенцы, дети, взрослые старшего возраста, а также люди с ослабленной иммунной системой.

Заразен ли менингит?

Сам по себе менингит не заразен, но микроорганизмы, которые его вызывают, легко и быстро распространяются. Более того, менингит у некоторых людей может протекать бессимптомно, а сами они могут быть переносчиками бактерии или вируса. Вирусы и бактерии, которые вызывают менингит, передаются через слюну, выделения из полости носа и испражнения.

Симптомы менингита у взрослых и детей

Самые распространенные симптомы менингита:

напряженные мышцы шеи

пульсирующие головные боли

высокая температура

тошнота и рвота

светобоязнь

головокружение

боли в спине

помутнение сознания

судороги и потеря сознания.

Менее распространенные симптомы:

сыпь

утомляемость

сложности с пробуждением

проблемы с концентрацией

Дети - в группе риска с точки зрения заболеваемости менингитом, и зачастую симптомы менингита у детей похожи на симптомы других заболеваний. Родителям следует обращать пристальное внимание на:

высокую температуру

напряженные мышцы шеи

напряжение в конечностях

тошноту и рвоту

кожную сыпь.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда обращаться за помощью?

Как только проявляются первые симптомы менингита, следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Чем быстрее зараженный любым из видов менингита начнет получать лечение, тем меньше вероятность тяжелых последствий и смерти.

Терапия менингита

Разные виды менингита лечатся по-разному.

Бактериальный менингит, например, лечится в первую очередь с помощью антибиотиков. Кортикостероидные препараты назначаются для снижения воспаления.

Однако антибиотики не помогают при вирусном менингите. К счастью, вирусный менингит в большинстве случаев проходит сам в течение 7-10 дней без лечения у людей с крепким иммунитетом. Антивирусные препараты назначаются при менингите, вызванном вирусом герпеса или гриппа.

менингите. К счастью, вирусный менингит в большинстве случаев проходит сам в течение 7-10 дней без лечения у людей с крепким иммунитетом. Антивирусные препараты назначаются при менингите, вызванном вирусом герпеса или гриппа. Грибковый менингит лечится с помощью противогрибковых препаратов. Чем слабее иммунитет у заболевшего, тем дольше лечение.

Большинство людей полностью восстанавливается после легких случаев заболевания менингитом. Однако при сложном течении болезни могут быть серьезные последствия.

Вакцинация от менингита

Вакцинация помогает избежать вирусного и бактериального менингита. Против других видов заболевания она бесполезна.

Осложнения менингита

Один из пятерых заболевших бактериальным менингитом сталкивается со следующими осложнениями:

проблемы с общением и речью

проблемы со зрением и слухом

судороги

сепсис

нарушение координации

артрит

проблемы с почками

ампутация (при необходимости предотвращения распространения инфекции или для удаления поврежденной ткани).

Примерно один из десяти случаев бактериального менингита смертельный.