Россияне – частые гости в Грузии в 2024 году

Грузия с начала года приняла почти 6 млн туристов. Наибольшее количество визитов совершили россияне. Грузию посещали граждане Казахстана, Ирана, Индии.

За первые 9 месяцев текущего года в Грузии побывало примерно 5,8 млн туристов из разных стран мира, сообщает Национальная администрация туризма.

Количество визитов в Грузию с начала года увеличилось на 4,1% по сравнению с прошлогодними данными. При этом туристических приездов стало на 9,2% больше, чем в 2023-м.

Большую часть прибывших в этом году в Грузию иностранцев составляют россияне, совершившие свыше 1,1 млн визитов. При этом показатели уменьшились на 3,3%.

Стоит добавить, что Грузию посещали граждане Казахстана, Индии, Саудовской Аравии, Китая, Германии, Ирана, Беларуси, Украины, Узбекистана и Польши.