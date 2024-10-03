В Грузии растут доходы от туризма

После пандемийного застоя в Грузии продолжают расти доходы от туризма – только за первые восемь месяцев нынешнего 2024 года они выросли больше чем на 11%, а до конца года могут принести стране рекордные $4,4 миллиарда.

За восемь месяцев текущего 2024 года Грузия получила $3,6 млрд, это на 11,3% больше, чем за тот же период годом ранее, подсчитали аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart.

Несмотря на завершение высокого летнего туристического сезона, спада туризма в стране не наблюдается - только в сентябре доходы страны от этой сферы увеличились на 7,4%, до $450 млн, передает Sputnik Грузия.

Как прогнозируют в Galt & Taggart, до конца страна может заработать на туризме $4,4 млрд.

В допандемийном 2019 году Грузия приняла свыше 9,3 млн путешественников, получив от этого прибыль в $3,3 млрд. Однако пандемия остановила их поток в 2020 году – он не превысил 1,7 млн, а прибыль от туризма упала до $427,7 млн. В 2021 году эти показатели немного улучшились, а качественный скачок произошел лишь в 2022 году, когда Грузия приняла 5,4 млн туристов, а буджет страны получил от этого доход свыше $3,5 млрд.

В 2023 году доходы от туризма в Грузии выросли на 17,3% и составили $4,1 млрд.