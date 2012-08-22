Вестник Кавказа

Ртвели 2024 установил новый рекорд

Виноград черный
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинские фермеры в нынешнем 2024 году в ходе сбора урожая винограда уже установили новый рекорд, сдав продукции на 450 миллионов лари, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

В Грузии разгар ртвели – сезона сбора винограда, и уже есть новый рекорд. Свой урожай сдали почти 20 тыс фермеров, заработав при этом до 450 млн лари, а грузинские винзаводы переработали 300 тыс т винограда, что тоже является рекордным показателем, сообщили в Национальном агентстве вина.

В Кахети ртвели уже подходит к концу, как и в Рача, где аграриями уже сдана на переработку большая часть урожая, только в Кахетии заводы уже переработали 296 тыс т солнечной ягоды, передает Sputnik Грузия.

В ближайшие дни сбор винограда начнется в еще одном регионе страны – Лечхуми, всего в кампании участвуют 486 винных компаний.

Напомним, в минувшем 2023 году грузинские виноградари собрали своей продукции на 300 млн лари, а страна получила от экспорта вина рекордный доход в $259 млн.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1205 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Власти Грузии ужесточают контроль за качеством винограда

Власти Грузии ужесточают контроль за качеством винограда

Саломе Зурабишвили вышла на &quot;Ртвели 2020&quot;

Саломе Зурабишвили вышла на "Ртвели 2020"

Координационный штаб &quot;Ртвели-2020&quot; в Кахетии провел первую встречу

Координационный штаб "Ртвели-2020" в Кахетии провел первую встречу

Благотворительный &quot;Ртвели&quot; впервые проведут в храме в Москве 29 сентября

Благотворительный "Ртвели" впервые проведут в храме в Москве 29 сентября

Кахети примет фестиваль Jazz and Wine

Грузинских виноградарей будет субсидировать государство

Из-за стихии Кахетия лишилась почти трети ожидаемого урожая

Американские сенаторы помогли Саакашвили с уборкой винограда

Американские сенаторы помогли Саакашвили с уборкой винограда

В Грузии начинается праздник сбора винограда

Михаил Саакашвили поселится в Кахетии для личного контроля над сбором винограда

Михаил Саакашвили поселится в Кахетии для личного контроля над сбором винограда

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы