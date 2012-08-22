Ртвели 2024 установил новый рекорд

Грузинские фермеры в нынешнем 2024 году в ходе сбора урожая винограда уже установили новый рекорд, сдав продукции на 450 миллионов лари, что в полтора раза больше, чем годом ранее.

В Грузии разгар ртвели – сезона сбора винограда, и уже есть новый рекорд. Свой урожай сдали почти 20 тыс фермеров, заработав при этом до 450 млн лари, а грузинские винзаводы переработали 300 тыс т винограда, что тоже является рекордным показателем, сообщили в Национальном агентстве вина.

В Кахети ртвели уже подходит к концу, как и в Рача, где аграриями уже сдана на переработку большая часть урожая, только в Кахетии заводы уже переработали 296 тыс т солнечной ягоды, передает Sputnik Грузия.

В ближайшие дни сбор винограда начнется в еще одном регионе страны – Лечхуми, всего в кампании участвуют 486 винных компаний.

Напомним, в минувшем 2023 году грузинские виноградари собрали своей продукции на 300 млн лари, а страна получила от экспорта вина рекордный доход в $259 млн.