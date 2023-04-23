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Россия поставит в Китай на 50% газа больше

Россия поставит в Китай на 50% газа больше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Александр Новак сообщил об увеличении поставок российского газа в Китай в этом году на 50% - до 22 миллиардов кубометров. В прошлом году Россия увеличила поставки углеводородов.

В 2023 году Россия поставит в Китай до 22 млрд кубометров трубопроводного газа, поставки увеличатся на 50%, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

Он напомнил, что нефтяные, углевые и газовые поставки выросли по итогам прошлого года. По его словам, в 2022 году Россия поставила 15 млрд кубометров.

В текущем году, заявил Новак, Россия ожидает прирост в почти 50%, поставки будут увеличены до 22 млрд кубометров.

Также вице-премьер заверил, что Россия в ближайшие два года планирует выйти на проектные мощности трубопровода "Сила Сибири".

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