Опубликовано: 15:15, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Александр Новак сообщил об увеличении поставок российского газа в Китай в этом году на 50% - до 22 миллиардов кубометров. В прошлом году Россия увеличила поставки углеводородов.

В 2023 году Россия поставит в Китай до 22 млрд кубометров трубопроводного газа, поставки увеличатся на 50%, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

Он напомнил, что нефтяные, углевые и газовые поставки выросли по итогам прошлого года. По его словам, в 2022 году Россия поставила 15 млрд кубометров.

В текущем году, заявил Новак, Россия ожидает прирост в почти 50%, поставки будут увеличены до 22 млрд кубометров.

Также вице-премьер заверил, что Россия в ближайшие два года планирует выйти на проектные мощности трубопровода "Сила Сибири".