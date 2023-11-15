Россия обсудит с Арменией деятельность своих телеканалов в республике

В середине текущего месяца Россия и Армения проведут консультации, посвященные деятельности российских телеканалов в республике. Об этом рассказал армянский замминистра высокотехнологической промышленности.
"Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций"
– Авет Погосян
Он подчеркнул, что РФ приняла это приглашение, передает Armenpress.
"На середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения"
– замглавы ведомства
Он акцентировал внимание на том, что Ереван готов сделать ряд последовательных шагов для соблюдения обязательств, взятых по данному соглашению, а также для того, чтобы исключить нарушения.
В конце прошлого месяца глава правительства Армении заявил, что вещающие в стране российские телеканалы нарушают некоторые пункты соглашения. Он уточнил, что для разрешения ситуации Ереван ведет диалог с Москвой.
Напомним, в октябре МИД Армении вызвал посла РФ из-за телепередачи о Николе Пашиняне, вышедшей на одном из российских телеканалов.