Россия обсудит с Арменией деятельность своих телеканалов в республике

РФ и Армения готовятся к проведению консультаций, посвященных ситуации вокруг вещания российских телеканалов в республике. Они пройдут до конца этого года.

В середине текущего месяца Россия и Армения проведут консультации, посвященные деятельности российских телеканалов в республике. Об этом рассказал армянский замминистра высокотехнологической промышленности.

"Министерство высокотехнологичной промышленности официально обратилось к российской стороне с просьбой провести консультации относительно реализации договоренностей, достигнутых между соответствующими ведомствами двух стран о сотрудничестве в области массовых телекоммуникаций"

– Авет Погосян

Он подчеркнул, что РФ приняла это приглашение, передает Armenpress.

"На середину декабря запланированы консультации по вопросу нарушений пунктов 4 и 5 межгосударственного соглашения в области массовых телекоммуникаций между Арменией и Россией, а также по выполнению обязательств, достигнутых в рамках соглашения"

– замглавы ведомства

Он акцентировал внимание на том, что Ереван готов сделать ряд последовательных шагов для соблюдения обязательств, взятых по данному соглашению, а также для того, чтобы исключить нарушения.

В конце прошлого месяца глава правительства Армении заявил, что вещающие в стране российские телеканалы нарушают некоторые пункты соглашения. Он уточнил, что для разрешения ситуации Ереван ведет диалог с Москвой.

Напомним, в октябре МИД Армении вызвал посла РФ из-за телепередачи о Николе Пашиняне, вышедшей на одном из российских телеканалов.