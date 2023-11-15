Лавров и Мирзоян встретились в Скопье

Главы МИД России и Армении провели встречу в Скопье. Беседа состоялась "на полях" заседания СМИД ОБСЕ.

Министры иностранных дел России и Армении провели переговоры в столице Македонии. Фото со встречи Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна опубликовала Мария Захарова.

"Встреча глав МИД России и Армении в Скопье"

– подпись к снимку

Ранее сегодня пресс-секретаря российского лидера попросили прокомментировать достижение Ереваном и Лондоном договоренности по совместной программе оборонного сотрудничества.

"Армения - это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля уточнил, что Россия поддерживает свои отношения с Арменией, которая дружественна к России и является ее союзником. Песков заверил, что Москва и Ереван продолжат развитие союзнического взаимодействия.

Накануне Песков заявил, что российская сторона ожидает Никола Пашиняна на неформальном саммите лидеров СНГ. Мероприятие традиционно пройдет в Петербурге в преддверии Нового года. Сегодня стало известно, что дата уже назначена, и глав государств ожидают в Северной столице 26 декабря.