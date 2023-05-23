Россия и ОАЭ обсудили приоритетные вопросы сотрудничества

Опубликовано: 20:50, 23 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спецпредставитель главы российского государства пообщался встретился сегодня с послом ОАЭ. Центральной темой разговора стали вопросы взаимодействия двух стран и Ближний Восток.

В Москве состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ и посла ОАЭ. Об этом сказано в распространенном 23 мая сообщении российского МИД.

Главной темой состоявшегося сегодня разговора Михаила Богданова и Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера стали основные вопросы взаимодействия двух стран.

Стороны также поговорили о ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо этого, Михаил Богданов провел сегодня встречу с главами диппредставительств африканских стран. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с предстоящей встречей Россия – Африка на высшем уровне.