Опубликовано: 18:49, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заметить IKEA в России может арабская сеть Home Box. Первый магазин сети будет открыт в Москве, произойти это может уже в 2023 году.

Аналогом IKEA в России может стать Home Box - сеть магазинов товаров для дома из ОАЭ.

"В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box"

– вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан

Первый магазин Home Box в Москве планируется открыть в 2023 году. Российская сеть Home Box за пять лет может вырасти до 20 магазинов, они будут открываться в городах-миллионниках, поделился Шабан на форуме Mallpic.

Сеть станет заменой шведских магазинов не только по схожему ассортименту, но и по ценам. Товары в магазины в России будут поначалу идти с азиатских фабрик. В будущем производство может появиться на территории РФ.

По словам представителя СТЦ, один магазин Home Box в России потребует от $2,5 млн инвестиций, пишет РИА Недвижимость.

Бренд Home Box появился в 2013 году в ОАЭ, магазины сети работают не только в Эмиратах, но в других шести арабских государствах. В магазинам представлены товары для дома, в том числе посуда, постельное белье, аксессуары для интерьера, а также мебель.