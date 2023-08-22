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Россия хочет разблокировать зарубежные активы для обмена на российские

Россия хочет разблокировать зарубежные активы для обмена на российские
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
РФ планирует разблокировать часть зарубежных активов для обмена на российские. По словам Антона Силуанова, соответствующий проект указа уже подготовлен.

Правительство и Центральный банк подготовили проект указа, предполагающего разблокирование части зарубежных активов россиян для обмена на российские. Об этом сообщил глава Минфина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Антон Силуанов подчеркнул, что на сегодняшний день остаются заблокированными активы более 3,5 млн российских граждан на общую сумму 1,5 трлн рублей.

"С учетом поддержанных вами решений, предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа С. На первом этапе мы планируем разблокировать счета на порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам"

– министр

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