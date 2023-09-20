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Путин расскажет главе МИД Китая о ситуации в Карабахе

Путин расскажет главе МИД Китая о ситуации в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин намерен рассказать главе китайского МИД о ситуации в Карабахе. Ранее сегодня в Азербайджане сообщили о приостановке антитеррористической операции.

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с министром иностранных дел Китая собирается проинформировать его о ситуации в Карабахе.

"Мы в очень тесном контакте со всеми сторонами конфликта - и властями в Ереване, (...) в Баку"

– Владимир Путин

Он также выразил надежду на то, что сторонам удастся достигнуть деэскалации.

"Надеюсь, что мы сможем добиться деэскалации и перевода решения этой проблемы в мирное русло"

– глава государства

 

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