Путин потребовал обеспечить аграриев топливом

Президент РФ заявил о том, что в этом году проблем с получением дизельного топлива у аграриев не возникнет. Глава государства подчеркнул, что все инициативы аграриев по данному вопросу получат господдержку.

Цены на дизельное топливо – один из ключевых факторов, влияющих на успешность сельскохозяйственного сектора, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив готовность поддержать любые меры, направленные на обеспечение аграриев необходимым топливом.

Глава государства подчеркнул, что сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике России, обеспечивая продовольственную безопасность страны и поддержка со стороны государства в этом вопросе является крайне важной.

«Можете не сомневаться, это одна из ключевых задач страны — обеспечить себя достойным урожаем не только по зерну, но и по другим видам сельхозпродукции. Любое решение будет поддержано, вопрос только в том, чтобы оно было вовремя инициировано, и, конечно, оно должно быть сбалансированным, чтобы не убивать другую отрасль»

– Владимир Путин

Путин указал на то, что своевременные и обоснованные решения по ценообразованию на топливо помогут сельхозпроизводителям эффективно вести свою деятельность и способствовать развитию аграрного сектора в целом.