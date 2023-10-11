Вестник Кавказа

Путин в Сочи проведет совещание по развитию Азово-Черноморского кластера

Путин в Сочи проведет совещание по развитию Азово-Черноморского кластера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава государства в Сочи проведет переговоры по развитию Азово-Черноморского кластера. В частности, будут обсуждать вопросы развития туристической сферы.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении совещания по развитию Азово-Черноморского кластера в Сочи.

«Сегодня у нас, у президента будет большое совещание по развитию Азово-Черноморского кластера. То есть, это от Сочи до Крыма и до новых территорий, до Азовского моря. Как будет развиваться туризм по всей стране»

– вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Основной целью совещания, которое проведет президент Путин, является обсуждение мер по развитию инфраструктуры, торговли, туризма и других отраслей экономики в рамках Азово-Черноморского кластера.

Совещание по развитию Азово-Черноморского кластера, проводимое президентом России Владимиром Путиным, открывает новые перспективы для региона и может стать важным шагом к улучшению экономического сотрудничества и развитию инфраструктуры.

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