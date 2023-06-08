Опубликовано: 9:35, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин провел телефонный разговор с Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и ОПЕК+.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны поговорили о сотрудничестве между Москвой и Эр-Риядом. В частности, Путин и Сальман затронули торгово-экономическую область, транспортные, инвестиционные и энергетические проекты.

Особое внимание было уделено ситуации с энергоносителями на мировом рынке. Путин и Сальман высоко оценили кооперацию России и КСА в рамках сделки ОПЕК+. Также стороны подчеркнули важность достигнутых договоренностей между странами, входящих в сделку, по итогам последней встречи министров.

Помимо этого, были подняты и другие вопросы, представляющие взаимные интересы. Путин и Сальман в заключение телефонного разговора и далее поддерживать контакты.