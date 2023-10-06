Путин о мигрантах: должен соблюдаться этнокультурный баланс

Ситуацию с мигрантами в России в 2023 году прокомментировал Владимир Путин. Президент обратил внимание на то, что любые действия в этой сфере должны быть целесообразны с экономической точки зрения.

Политика в области мигрантов должна соответствовать экономическим интересам России, заявил президент.

Владимир Путин признал остроту ситуации с правами мигрантов и объяснил, что прежде всего необходимо удерживать "этнокультурный баланс".

Глава государства уточнил, что главный принцип – следовать экономическим интересам, и с этой точки зрения мигранты необходимы России, так как в стране наблюдается дефицит рабочих рук.

"Но нужно, безусловно, этих людей готовить. Нам нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики. Это прежде всего. А это значит, что эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции и так далее, законы, уважать эти законы"

– Владимир Путин

Российский лидер заверил, что работа в этом направлении уже ведется вместе со странами СНГ, в которых создаются школы, где преподавание ведется на русском.