В России хотят запретить мигрантам работать в такси

В Госдуму от фракции "Справедливая Россия - За правду" поступил проект закона об ограничении сфер деятельности мигрантов в России.
"Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничной лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом"
– пояснительная записка
Инициаторы, в числе которых Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и другие, объясняют нежелание видеть приезжих за рулем в связи с ростом ДТП, в том числе смертельных, с участием водителей-мигрантов.