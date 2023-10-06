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В России хотят запретить мигрантам работать в такси

В России хотят запретить мигрантам работать в такси
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мигрантам не следует работать в такси и грузоперевозках, в школах и медучреждениях, считает Миронов и его однопартийцы. В Госдуму направлен соответствующий законопроект.

В Госдуму от фракции "Справедливая Россия - За правду" поступил проект закона об ограничении сфер деятельности мигрантов в России.

"Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничной лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом"

– пояснительная записка

Инициаторы, в числе которых Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и другие, объясняют нежелание видеть приезжих за рулем в связи с ростом ДТП, в том числе смертельных, с участием водителей-мигрантов.

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