В России хотят запретить мигрантам работать в такси

Опубликовано: 15:31, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мигрантам не следует работать в такси и грузоперевозках, в школах и медучреждениях, считает Миронов и его однопартийцы. В Госдуму направлен соответствующий законопроект.

В Госдуму от фракции "Справедливая Россия - За правду" поступил проект закона об ограничении сфер деятельности мигрантов в России.

"Законопроектом устанавливается недопустимость привлечения мигрантов к сфере оказания медицинских услуг в учреждениях и организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения; к системе школьного образования (начальное общее, основное общее, среднее общее); к сфере торговли розничной лекарственными средствами; к деятельности легкового такси и перевозкам автомобильным грузовым транспортом"

– пояснительная записка

Инициаторы, в числе которых Сергей Миронов, Олег Нилов, Андрей Кузнецов и другие, объясняют нежелание видеть приезжих за рулем в связи с ростом ДТП, в том числе смертельных, с участием водителей-мигрантов.