Отказ от службы в армии может лишить мигранта гражданства РФ

Опубликовано: 19:37, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России могут ввести закон, по которому мигранты могут лишаться гражданства страны в случае отказа проходить военную службу. По словам члена СПЧ, это может стать справедливой практикой.

Представитель Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые отказываются проходить военную службу в армии России.

По его словам, данная практика может стать справедливой, так как мигрант отказывается выполнять обязательства, взятые на себя при получении гражданства.

"Человек приходит, получает паспорт и начинает бегать от того, чтоб встать на воинский учет. Убегает от своего долга, он долг не хочет родине отдать. Соответственно, если ты не хочешь вставать на воинский учет, значит, положи паспорт и ты свободен"

- Кирилл Кабанов

Он напомнил, что в России имеется закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии и совершение действий, представляющих угрозу нацбезопасности.