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Мигрантов с паспортами РФ отправили в военкомат в Петербурге

Мигрантов с паспортами РФ отправили в военкомат в Петербурге
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мигрантов с российскими паспортами начали ставить на воинский учет в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга провели рейд по выявлению мигрантов, имеющих российские паспорта, однако не стоящих на воинском учете.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в миграционные проверки было сделано соответствующее нововведение. 

"Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет"

– пресс-служба ведомства

Уточняется, что в ходе рейда был выявлен один гражданин иностранного государства с поддельными документами. По факту возбуждено уголовное дело.

 

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