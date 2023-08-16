Мигрантов с паспортами РФ отправили в военкомат в Петербурге

Опубликовано: 14:48, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мигрантов с российскими паспортами начали ставить на воинский учет в Санкт-Петербурге.

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга провели рейд по выявлению мигрантов, имеющих российские паспорта, однако не стоящих на воинском учете.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в миграционные проверки было сделано соответствующее нововведение.

"Проведенный в течение двух дней миграционный рейд на Софийской овощебазе принес результаты и полиции, и военкоматам. В ходе проверки было выявлено почти 400 иностранных граждан, 55 из них находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. Земляков проверенных иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более 100. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет"

– пресс-служба ведомства

Уточняется, что в ходе рейда был выявлен один гражданин иностранного государства с поддельными документами. По факту возбуждено уголовное дело.