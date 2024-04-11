Вестник Кавказа

Протесты против закона об иноагентах снова стартуют в Тбилиси

Протесты против закона об иноагентах снова стартуют в Тбилиси
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
В грузинской столице вечером к зданию парламента снова собираются люди, которые недовольны законом об иностранных агентах. Сегодня он был принят в первом чтении. Как сообщают СМИ, на митинг собрались несколько тысяч человек.

Многотысячная демонстрация снова проходит сегодня в Тбилиси – как и все последние дни, у здания парламента собираются сотни и тысячи человек, осуждающих закон об иностранных агентах в Грузии.

На данный момент на акцию пришли несколько тысяч человек, передает ТАСС. Они собираются в основном у главного входа в здание законодательного органа, часть отошла к служебному входу. Там же, на проспекте Руставели, организаторы митинга разместили сцену. Предполагается, что на демонстрации прозвучат выступления, в том числе оппозиционных лидеров, которые уже прибыли на место событий.

Полицейские наряды усилены. Уже подготовлена спецтехника. Водометы, в частности, припаркованы на расстоянии 200 м от сцены.

Напомним, накануне и в понедельник вечером протесты у здания парламента заканчивались беспорядками, в результате которых были пострадавшие и задержанные. Во вторник вечером полиция применила слезоточивый газ.

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