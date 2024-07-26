Вестник Кавказа

Производство рыбы нарастили в Северной Осетии

Производство рыбы нарастили в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Производство рыбы в Северной Осетии демонстрирует значительный рост. Так, по прогнозам, к концу текущего года объемы производства достигнут 7 тыс т. Такие показатели не только свидетельствуют о модернизации отрасли, но и ставят перед ней новые вызовы и перспективы.

За последние пять лет отгрузка рыбы в Северной Осетии увеличилась в 18 раз. Этот внушительный рост стал возможен благодаря поддержке местных властей, развитию технологий и увеличению инвестиций в рыбные хозяйства. Значительную роль здесь сыграли меры по стимулированию бизнеса, а также программы субсидирования, которые направлены на поддержку рыбоводства.

«Объем производства товарной рыбы с 2017 года увеличился в 18 раз: с 340 до 6,1 тысячи тонн в год. В этом году регион планирует достичь показателя по выращиванию объектов аквакультуры в объеме 7 тысяч тонн»

– пресс-служба главы и правительства республики

Рост объемов производства обуславливается как увеличением числа рыбопроизводителей, так и ростом их мощности. Если раньше в регионе находилось лишь несколько рыбных хозяйств, то сейчас их количество выросло до 63. Это создает конкуренцию и подталкивает предприятия к постоянному повышению качества продукции.

Значительная доля в увеличении объемов производства рыбы в Северной Осетии приходится на рыбохозяйственный комплекс. Из 63 предприятий, работающих в этой сфере, 48 занимаются разведением форели, 9 – осетра и 6 – карпа. Такой разнообразный подход к рыбоводству позволяет уменьшить риски и адаптироваться к изменениям спроса на рынке.

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