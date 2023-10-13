Президенты России и Таджикистана встретились в  Бишкеке

Стороны планируют поговорить о ситуации в разных сферах. В том числе, на повестке – вопросы безопасности.
Российский и таджикские лидеры проводят переговоры. Владимир Путин и Эмомали Рахмана встретились в Бишкеке.
Ранее Кремль анонсировал, что стороны обсудят различные аспекты сотрудничества стран. Втак, планируется, затронуть вопросы безопасности, в частности вопросы работ 201-й военной базы. кроме того, на повестке переговоров вопросы экономического взаимодействия.
«Сейчас готов обсудить с вами состояние, перспективы наших стран, международные и региональные вопросы»
– Эмомали Рахмон