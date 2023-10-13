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Президенты России и Таджикистана встретились в  Бишкеке

Президенты России и Таджикистана встретились в  Бишкеке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стороны планируют поговорить о ситуации в разных сферах. В том числе, на повестке – вопросы безопасности.

Российский и таджикские лидеры проводят переговоры. Владимир Путин и Эмомали Рахмана встретились в Бишкеке.

Ранее Кремль анонсировал, что стороны обсудят различные аспекты сотрудничества стран. Втак, планируется, затронуть вопросы безопасности, в частности вопросы работ 201-й военной базы. кроме того, на повестке переговоров вопросы экономического взаимодействия.

«Сейчас готов обсудить с вами состояние, перспективы наших стран, международные и региональные вопросы»

– Эмомали Рахмон

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