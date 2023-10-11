Путин и Алиев встретятся в Бишкеке

Президенты России и Азербайджана проведут переговоры на саммите СНГ в столице Кыргызстана, об этом сегодня сообщил сам Владимир Путин.
"Я буду встречаться с президентом Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии"
– российский лидер
Чуть позже о деталях запланированной встречи поведал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, беседа состоится завтра.
Повестка встречи Путина и Алиева
Ушаков отметил, что главы государств рассмотрят ситуацию вокруг Карабахского экономического района Азербайджана.
"На повестке дня мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана и соблюдение международно признанных прав и свобод"
– помощник президента РФ
Ушаков отметил, что содействие этому процессу готов оказать РМК, этот вопрос также будет в числе тем переговоров.
Помощник Путина напомнил о сроке действия мандата миротворцев – он заканчивается в декабре 2025 года.
"Тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре"
– дипломат
Российско-азербайджанские отношения
Юрий Ушаков также уточнил, что в Москве считают важной готовящуюся встречу.
"Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, динамично развиваются. Естественно, президенты обменяются мнениями по перспективам дальнейшего развития как в области экономики, так и в контексте реализации совместных инициатив в энергетической, промышленной сфере"
– помощник президента
Телефонный разговор
Напомним, 7 октября состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Азербайджанский президент поздравил российского лидера с днем рождения.
Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Баку.