Путин и Алиев встретятся в Бишкеке

Опубликовано: 17:37, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Встреча президентов России и Азербайджана состоится завтра в Бишкеке. Ее анонсировал сам Владимир Путин. В повестке переговоров – Карабах и двусторонние отношения.

Президенты России и Азербайджана проведут переговоры на саммите СНГ в столице Кыргызстана, об этом сегодня сообщил сам Владимир Путин.

"Я буду встречаться с президентом Алиевым в рамках саммита СНГ в Киргизии"

– российский лидер

Чуть позже о деталях запланированной встречи поведал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, беседа состоится завтра.

Повестка встречи Путина и Алиева

Ушаков отметил, что главы государств рассмотрят ситуацию вокруг Карабахского экономического района Азербайджана.

"На повестке дня мирная интеграция карабахских армян в правовое поле Азербайджана и соблюдение международно признанных прав и свобод"

– помощник президента РФ

Ушаков отметил, что содействие этому процессу готов оказать РМК, этот вопрос также будет в числе тем переговоров.

Помощник Путина напомнил о сроке действия мандата миротворцев – он заканчивается в декабре 2025 года.

"Тут будут рассмотрены различные варианты возможного дальнейшего использования нашего контингента, в том числе в контексте обеспечения возможного возвращения карабахских армян в места проживания, которые они покинули после известных событий в сентябре"

– дипломат

Российско-азербайджанские отношения

Юрий Ушаков также уточнил, что в Москве считают важной готовящуюся встречу.

"Российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, динамично развиваются. Естественно, президенты обменяются мнениями по перспективам дальнейшего развития как в области экономики, так и в контексте реализации совместных инициатив в энергетической, промышленной сфере"

– помощник президента

Телефонный разговор

Напомним, 7 октября состоялся телефонный разговор между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным. Азербайджанский президент поздравил российского лидера с днем рождения.

Лидеры также обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Баку.