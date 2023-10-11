Ильхам Алиев: Баку благодарит Москву за роль посредника в отношениях с Ереваном

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Азербайджанский лидер выразил благодарность российскому руководству за роль посредника в налаживании отношений между Баку и Ереваном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что Баку с благодарностью воспринимает посредничество Москвы в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Далее он отметил, что в том случае, если Армения откажется от посредничества России, альтернативой могут стать прямые переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении.

"Что касается нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, мы готовы идти на это. Мы готовы продолжать работать над мирным договором. В случае если посредничество Российской Федерации армянской стороной будет отвергнуто, думаю, что альтернативой могут являться прямые переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Какие-либо другие площадки будут нами анализироваться с учетом отношения тех стран, которые предлагают свои услуги, к правде - не к Азербайджану, а к правде и к международному праву"

- Ильхам Алиев

Напомним, что накануне армянский премьер Никол Пашинян, завил о том, что Армения и РФ в настоящее время находятся на сложном этапе отношений.

Позиции Баку и Еревана разнятся

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, Азербайджан по-прежнему остается единственной адекватной стороной в армяно-азербайджанском урегулировании. "Если прежде руководство Армении старалась заблокировать выход к мирному договору требованием включить в документ неприемлемые пункты о вмешательстве во внутренние дела Азербайджана, то теперь оно сфокусировалось на развале переговорных форматов. На европейской площадке режим Никола Пашиняна желает вести переговоры в присутствии антиазербайджанских политиков, а российскую площадку старается игнорировать. Ереван, можно сказать, вовсе не интересуется нормализацией контактов с Баку, поскольку занят разрывом отношений с Москвой, и именно от этой задачи строит поведение на переговорном треке", - прежде всего сказал он.

"Парадокс в том, что сегодня, когда конституционный строй восстановлен на всей территории Карабахского экономического района Азербайджана и начат процесс реинтеграции армянской общины Ханкенди в азербайджанское правовое поле, в мирном договоре наиболее заинтересована именно Армения, но команда Пашиняна ведет себя так, будто все наоборот. Баку, столько лет предлагавший решить карабахскую проблему миром, в итоге добился ее решения военным путем. Проблема наземного доступа к Нахчывану сейчас решается с участием Ирана вместо Армении. Между тем армянские послевоенные проблемы остаются в тупике: без мирного договора Еревана не может открыть транспортные коммуникации ни с Азербайджаном, ни с Турцией, ни с Ираном, если говорить о железной дороге. Армения рискует остаться изолированной из-за собственной стратегической слепоты", - предупредил Андрей Петров.

"В этом свете нет ничего удивительного в том, как дорожат в Москве отношениями с Баку. Ильхам Алиев ведет себя как ответственный, прагматичный и мудрый политик; заключение союзнических отношений с Азербайджаном стало одним из важнейших внешнеполитических приобретений России в последние годы. Пока Армения играет в бесцельные политические игры (будто бы не понимая, что географически никуда с Южного Кавказа и, следовательно, из сферы прямых российских интересов, она не денется), Азербайджан развивает отношения с Россией как здравомыслящий и настроенный на мир и взаимные выгоды сосед. Сегодняшняя речь Ильхама Алиева – очередное тому подтверждение. Именно при российском посредничестве была закончена Карабахская война и достигнуты ключевые послевоенные договоренности. Азербайджан, разумеется, признает это, поскольку его целью всегда был мир", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".