Президента Грузии не пустят в Литву

Президенту Грузии отказали в визите в Литву. В "Грузинской мечте" назвали данное решение логичным. Ранее она обратилась к правительству с просьбой разрешить посетить Литву.

Грузинское правительство отказало президенту страны Саломе Зурабишвили в посещении Литвы с официальным визитом. В конце марта она обратилась к властям страны с просьбой о разрешении отправиться в Литву 10-12 апреля.

В правящей партии "Грузинская мечта" назвали данный отказ логичным. Как заявил один из лидеров Мамука Мдинарадзе, этим обращением она признала, что споры о Конституционном суде – ложь и фейк.

"Зурабишвили ввязалась в чудесный скандал. Назовем это юридическим скандалом. Знаете ли вы, по какой статье она обратилась в администрацию правительства Грузии?.. За разрешением по той статье, про которую она сказала, что "разрешение по этой статье выдаваться не должно"

- Мамука Мдинарадзе

Другой представитель "Грузинской мечты", Гиви Миканадзе, назвал отказ Зурабишвили логичным. Он подчеркнул, что президент действует против интересов Грузии и заявляет, что страна не заслужила статус кандидата в 2022 году.