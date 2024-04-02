"Грузинская мечта": реакция Запада на закон об иноагентах лжива и несправедлива

Исполнительный секретарь правящей партии Грузии высказался в отношении реакции Запада на продвижение в республике закона об иноагентах. По его словам, Евросоюз придерживается несправедливой позиции.

Запад придерживается лживой и несправедливой политики в отношении принятия закона об иноагентах в Грузии, Такое заявление сделал исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

"Нас принуждают не принимать тот же закон, который инициировал сам Евросоюз, который действует и обсуждается на Западе. Это невообразимая несправедливость. Если какие-то конкретные силы хотят с помощью денег управлять Грузией, так не будет. Мы выдержим давление и донесем свою правду до конца"

– Мамука Мдинарадзе

Он отметил, что страной могут управлять только те силы, которых избирают граждане республики.

В свою очередь председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что тон международных отзывов о законе довольно мягкий.

"В отзывах был очень мягкий тон. В этом свой вклад внесло то, что у нас была своевременная коммуникация, в том числе об идее и содержании этого законопроекта"

- Шалва Папуашвили

Он также отметил, что иностранный гражданин не может обсуждать вопросы безопасности Грузии, так как не представляет интересы республики.

"У него нет законных оснований заботиться о безопасности нашей страны и нет интереса. Поэтому, поскольку прозрачность иностранного финансирования касается политической и экономической безопасности, единственный, кто компетентен в этом вопросе и имеет право обсуждать и принимать решения, – это грузинский народ и избранные ими власти"

- Шалва Папуашвили

Новый закон об иноагентах рассматривается сейчас в Грузии. Он предполагает регистрацию и декларирование доходов организаций, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа.