Премьер Грузии сообщил о готовности расширить авиасообщение с Китаем

Опубликовано: 22:45, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт премьер-министра Грузии

Грузия готова расширить авиасообщение с КНР, сообщил премьер республики. По его словам, это сыграет важную роль в развитии туристического сотрудничества двух стран.

Грузия готова расширить авиасообщение с Китаем. Об этом заявил 31 июля премьер-министр республики.

По словам Ираклия Гарибашвили, это укрепит экономические и деловые отношения с заинтересованными субъектами отрасли.

"Правительство Грузии уделяет особое внимание улучшению воздушного сообщения путем привлечения большего числа авиакомпаний, либерализации авиационного рынка и разработки новых международных маршрутов, которые соединят континенты, страны и людей"

– глава правительства

Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что с января этого года были возобновлены полеты по маршруту Тбилиси – Урумчи.