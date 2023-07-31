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Премьер Грузии сообщил о готовности расширить авиасообщение с Китаем

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© Фото: сайт премьер-министра Грузии
Грузия готова расширить авиасообщение с КНР, сообщил премьер республики. По его словам, это сыграет важную роль в развитии туристического сотрудничества двух стран.

Грузия готова расширить авиасообщение с Китаем. Об этом заявил 31 июля премьер-министр республики.

По словам Ираклия Гарибашвили, это укрепит экономические и деловые отношения с заинтересованными субъектами отрасли.

"Правительство Грузии уделяет особое внимание улучшению воздушного сообщения путем привлечения большего числа авиакомпаний, либерализации авиационного рынка и разработки новых международных маршрутов, которые соединят континенты, страны и людей"

– глава правительства

Он также выразил удовлетворение в связи с тем, что с января этого года были возобновлены полеты по маршруту Тбилиси – Урумчи.

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