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Премьер Грузии и генсек Совета нацбезопасности Турции обсудили укрепление связей

Секретарь Совета нацбезопасности Турции Сейфулла Гаджимуфтуоглу и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
© Фото: официальный сайт правительства Грузии
Премьер Грузии и генсек Совета нацбезопасности Турции провели сегодня встречу. В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества Тбилиси и Анкары.

В четверг, 22 июня, в Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии и генсека Совета нацбезопасности Турции. Об этом рассказали сегодня в администрации грузинского правительства.

Центральной темой переговоров Ираклия Гарибашвили и Сейфуллы Гаджимуфтуоглу стало стратегическое партнерство и дальнейшие перспективы взаимодействия двух стран.

В ходе беседы было подчеркнуто, что отношения между Тбилиси и Анкарой очень важно развивать не только в политике и экономике, но и по вопросам безопасности.

Помимо этого, участники встречи отметили, что приветствуют намерение правительств продолжить укреплять нынешнее партнерство.

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