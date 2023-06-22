Премьер Грузии и генсек Совета нацбезопасности Турции обсудили укрепление связей

Опубликовано: 19:48, 22 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт правительства Грузии

Премьер Грузии и генсек Совета нацбезопасности Турции провели сегодня встречу. В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества Тбилиси и Анкары.

В четверг, 22 июня, в Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии и генсека Совета нацбезопасности Турции. Об этом рассказали сегодня в администрации грузинского правительства.

Центральной темой переговоров Ираклия Гарибашвили и Сейфуллы Гаджимуфтуоглу стало стратегическое партнерство и дальнейшие перспективы взаимодействия двух стран.

В ходе беседы было подчеркнуто, что отношения между Тбилиси и Анкарой очень важно развивать не только в политике и экономике, но и по вопросам безопасности.

Помимо этого, участники встречи отметили, что приветствуют намерение правительств продолжить укреплять нынешнее партнерство.