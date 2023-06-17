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Новый глава МИД Турции посетит Грузию

Новый глава МИД Турции посетит Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главы МИД Грузии и Турции провели телефонные переговоры. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и важность обмена визитами на высоком уровне между двумя странами.

Новый глава МИД Турции Хакан Фидан получил приглашение от своего турецкого коллеги Ильи Дарчиашвили посетить Тбилиси. Об этом проинформировала пресс-служба МИД Грузии.

Стороны провели телефонные переговоры, в ходе которых глава МИД Грузии поздравил коллегу с вступлением в должность и пожелал ему успехов.

Также главы внешнеполитических ведомств Грузии и Турции подтвердили готовность к укреплению стратегического партнерства между странами. Также была подчеркнута важность обмена визитами на высоком уровне между двумя странами.

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