Новый глава МИД Турции посетит Грузию

Опубликовано: 21:59, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД Грузии и Турции провели телефонные переговоры. Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений и важность обмена визитами на высоком уровне между двумя странами.

Новый глава МИД Турции Хакан Фидан получил приглашение от своего турецкого коллеги Ильи Дарчиашвили посетить Тбилиси. Об этом проинформировала пресс-служба МИД Грузии.

Стороны провели телефонные переговоры, в ходе которых глава МИД Грузии поздравил коллегу с вступлением в должность и пожелал ему успехов.

Также главы внешнеполитических ведомств Грузии и Турции подтвердили готовность к укреплению стратегического партнерства между странами. Также была подчеркнута важность обмена визитами на высоком уровне между двумя странами.